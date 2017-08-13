Азербайджан в ТОП-5 стран с упрощенной визовой процедурой

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан занял первое место среди стран мира, у которых самая упрощенная процедура получения визы. Об этом говорится в статье британского журнала Wanderlust.
В журнале отмечается, что после перехода на электронную систему выдачи виз, значительно сократилось время выдачи и стоимость получения визы в Азербайджане.
В издании отмечается, что после мер, предпринятых правительством страны, процесс выдачи виз значительно упростился и занимает всего несколько дней.
Второе место, по мнению британского журнала, заняла Камбоджа после перехода на электронную систему выдачи виз.
Третье место заняла Шри-Ланка, где процесс получения визы занимает не больше 24 часов и не требует прохождения интервью.
Следом за Шри-Ланкой идет Таджикистан, где в прошлом году также была введена электронная форма выдачи виз.
Отмечается, что сейчас для получения разрешения на въезд в Таджикистан требуется всего лишь копия паспорта.
Последнее место в ТОП-5 стран с упрощенной визовой процедурой занимает Вьетнам. Процесс получения визы в эту страну занимает максимум три дня и все осуществляется посредством онлайн-системы.