В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт Адалята Шукюрова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт заслуженного артиста Азербайджана Адалята Шукюрова, сообщили в понедельник в Центре.

В рамках программ отдыха, традиционно организуемых в этот летний сезон в парке Центра Гейдара Алиева, гостям и жителям города в воскресенье были представлены различные мелодии из репертуара Адалята Шукюрова.

В концертной программе, продолжавшейся около двух часов, Адалят Шукюров представил зрителям и свою новую песню "Nə yaxşı ki, yanımdasan sən" («Как хорошо, что ты рядом»).

Певец также сделал свое самое большое селфи с собравшимися на концерт сотнями зрителей.

Таким образом, в жаркие летние дни в парке Центра была представлена еще одна программа.

Информацию о следующих мероприятиях можно получить на страницах Центра в Facebook и Instagram (@heydaraliyevcenter).

Вход на мероприятия, проводимые в парке в конце каждой недели, бесплатный.

(Текст: Кямаля Сеидова)