В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт Адалята Шукюрова (ФОТО)

14 августа 2017 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт заслуженного артиста Азербайджана Адалята Шукюрова, сообщили в понедельник в Центре.

В рамках программ отдыха, традиционно организуемых в этот летний сезон в парке Центра Гейдара Алиева, гостям и жителям города в воскресенье были представлены различные мелодии из репертуара Адалята Шукюрова.

В концертной программе, продолжавшейся около двух часов, Адалят Шукюров представил зрителям и свою новую песню "Nə yaxşı ki, yanımdasan sən" («Как хорошо, что ты рядом»).

Певец также сделал свое самое большое селфи с собравшимися на концерт сотнями зрителей.

Таким образом, в жаркие летние дни в парке Центра была представлена еще одна программа.

Информацию о следующих мероприятиях можно получить на страницах Центра в Facebook и Instagram (@heydaraliyevcenter).

Вход на мероприятия, проводимые в парке в конце каждой недели, бесплатный.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В парке Центра Гейдара Алиева прошел турнир «Моя шахматная семья» (ФОТО)
Общество 31 июля 12:01
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Хайяма Нисанова
Общество 30 июля 16:39
В парке Центра Гейдара Алиева были организованы урок по дзюдо и развлечения для детей (ФОТО)
Общество 16 июля 16:00
В парке Центра Гейдара Алиева прошел детский футбольный турнир (ФОТО)
Общество 3 июля 12:19
Танго-шоу и урок спорта в парке Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 2 июля 14:07
В парке Центра Гейдара Алиева состоялись занятия по тхэквондо (ФОТО)
Общество 26 июня 15:13
В парке Центра Гейдара Алиева прошел шахматный турнир среди детей (ФОТО)
Общество 26 июня 14:16
Центр Гейдара Алиева проводит ряд мероприятий с целью эффективной организации досуга детей (ВИДЕО)
Общество 22 июня 17:30
Пилоты Формулы-1 приняли участие в фотосессии с классическими автомобилями Автомобильной федерации Азербайджана (ФОТО)
Общество 22 июня 15:41
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт (ФОТО)
Общество 18 июня 20:42
В парке Центра Гейдара Алиева были организованы уроки карате (ФОТО)
Общество 18 июня 15:09
В парке Центра Гейдара Алиева прошел урок рисования для детей (ФОТО)
Общество 17 июня 20:08
В парке Центра Гейдара Алиева прошел урок спорта для детей (ФОТО)
Общество 10 июня 14:55
"Имя": яркий и искрометный спектакль на сцене Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 3 июня 01:22
В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представит спектакль «Имя»
Общество 22 мая 16:44
В Центре Гейдара Алиева прошел научно-практический семинар «Гейдар Алиев и пограничная охрана Азербайджана» (ФОТО)
Политика 3 мая 19:51
В парке Центра Гейдара Алиева прошел замечательный праздник "День чтения" (ФОТО)
Общество 29 апреля 17:13
В парке Центра Гейдара Алиева пройдет «День чтения»
Общество 24 апреля 12:00