Председатель совета ректоров университетов Болгарии в Бакинской Высшей школе нефти

16 октября 2017 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель совета ректоров университетов Болгарии и ректор горно-рудного геологического университета имени «Св. Ивана Рильского» проф. ЛюбенТотев и глава консульского отдела посольства Болгарии в Азербайджане Кирил Апостолов посетили Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН).

Проректор БВШН по учебе, науке и международным связям проф. РамизГумбатов открыл встречу, организованную с целью установления сотрудничества и дружественных отношений между двумя вузами, проинформировав гостей о БВШН, ее структуре, деятельности и успехах, достигнутых в короткий срок.

Проявив интерес к статистической информации относительно уровня знаний студентов БВШН, проф. Тотев высоко оценил уровень знаний студентов БВШН. Интересуясь БВШН и ее деятельностью, болгарские гости затронули тему возможного двухстороннего сотрудничества по различным областям.

По завершении встречи гости узнали больше о БВШН, ознакомившись с инфраструктурой вуза.

Azernews Newspaper
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