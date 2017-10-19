Благотворительная акция студентов UNEC в Международный день кулинарии (ФОТО)

19 октября 2017 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC по случаю Международного дня кулинарии состоялась благотворительная акция, говорится в сообщении университета, распространенном в четверг

На акции, состоявшейся по инициативе студентки третьего курса факультета "Технологии и дизайна" Фидан Назарали, были представлены ручные работы студентов обучающихся по специальности "Инженерии пищевых продуктов". Студенты UNEC осуществили продажу различного ассортимента кондитерских и мучных изделий. В интересной акции также принял участие генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана Тахир Амирасланов.

Высоко оценив проведение Международного дня кулинарии в UNEC, Амирасланов рассказал об отношении студентов к международным процессам и подчеркнул значение проведенной акции с точки зрения признания национальной кухни страны. Выразив свое отношение к кондитерским и мучным изделиям студентов, главный кулинар выразил уверенность в успешном будущем студентов UNEC.

Амирасланов вручил дипломы Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана заведующей кафедрой "Технологии пищевых продуктов" Мехрибан Магеррамовой и активным студентам UNEC за организацию Международного дня кулинарии в университете.

Акция, состоявшаяся при организации кафедры "Технология пищевых продуктов" и Комитета студенческого профессионального союза UNEC будет продолжаться два дня. Средства, вырученные студентами UNEC, будут представлены воспитанникам Детского дома №3 и яслям №1.

Azernews Newspaper
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