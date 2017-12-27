Сотрудник АМИ Trend удостоен первого места на конкурсе индивидуальных журналистских статей (ФОТО)

27 декабря 2017 02:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудник АМИ Trend удостоен первого места на конкурсе индивидуальных журналистских статей.

Во вторник состоялась церемония награждения представителей медиа, удостоенных первого места на конкурсе индивидуальных журналистских статей, объявленном Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФСМИ) по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

На мероприятии, вначале которого прозвучал государственный гимн, присутствовали официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, руководители ведущих местных и зарубежных средств массовой информации, журналисты, ставшие победителями конкурса.

Исполнительный директор ГФСМИ Вугар Сафарли поздравил гостей и представителей медиа с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Затем на церемонии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Помощник Президента рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в области развития медиа.

Затем журналистам, занявшим на конкурсе первое место, были вручены награды. Среди победителей - сотрудник АМИ Trend Самир Гюлалиев.

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