В Азербайджане появился новый телеканал

28 декабря 2017 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании Национальный совет Азербайджана по телерадиовещанию (НСТР) объявил ООО «Türkel TV» победителем конкурса по открытию общереспубликанского телевещательного канала, который проводился с 16 ноября по 16 декабря, сообщили в четверг в Совете.

Новому каналу предоставлена бессрочная лицензия для общереспубликанского телевещания.

По сравнению с другими кандидатами «Türkel TV» обладает лучшими креативными качествами, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом.

Конкурс проводился по решению Совета от 14 ноября 2017 года в связи с открытием специализированного (новостного) общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Абшеронском полуострове 31-й телеканал).

На заседании также рассматривались заявки ООО «BAKU ART LAB», ООО «MEDİA MASTER» и обсуждались результаты конкурса.

Кроме того, на заседании было принято решение о начале вещания с 1 января 2018 года каналов "AzTV" и "Mədəniyyət TV" в высококачественном цифровом формате (HD) на территории Баку и Абшеронского полуострова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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