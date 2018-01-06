В Азербайджане обезврежено 35 356 мин и неразорвавшихся боеприпасов - агентство

6 января 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году на территории Азербайджана было обнаружено 35 117 неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) по итогам деятельности за минувший год.

Агентство провело операции по очистке и обезвреживанию от неразорвавшихся боеприпасов и разминированию освобожденных территорий, в том числе, где велись военные операции, а также бывших военных полигонов и военных складов.

В целом было расчищено 92 843 672 квадратных метров (9 284,37 гектара) территории, обнаружено 35 117 неразорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые мины и 35 противопехотных мин.

Всего в прошлом году согласно международным стандартам по противоминной деятельности было обезврежено 35 356 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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