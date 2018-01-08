В Азербайджане 22 января будет рабочим днем

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что 20 Января – День всенародной скорби в Азербайджане, который является нерабочим днем, придется на субботу, то многие задаются вопросом - будет ли понедельник 22 января рабочим днем, сообщает Trend.

По Трудовому кодексу, в случае, если дни отдыха совпадают с праздничными днями, то этот день переносится на первый рабочий день следующей недели.

Поэтому, несмотря на то, что 20 Января приходится на субботу, но является Днем всенародной скорби, то понедельник следующей недели - 22 января будет считаться рабочим днем.

Напомним, что нерабочими днями в 2018 году объявлены: 1-2 января (Новый год), 20 января (День всенародной скорби), 8 марта (Международный женский день), 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз, 9 мая (День победы над фашизмом), 28 мая (День Республики), 15 июня (День национального спасения), 15, 16 июня (праздник Рамазан), 26 июня (День ВС Азербайджана), 22-23 августа (праздник Гурбан), 9 ноября (День Государственного флага) и 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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