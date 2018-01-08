В Азербайджане готовится новый закон о профессиональном образовании

БАКУ /Trend/ - Результаты инновационной и предпринимательской деятельности сотрудников профессионально-технических учебных заведений будут учитываться при выборе или назначении их на должность.

Это отражено в новом законопроекте "О профессиональном образовании".

Согласно проекту, одним из способов финансирования учреждений профессионального образования является их доход от инновационной и предпринимательской деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности учреждения профессионального образования напрямую направляются на развитие системы профессионального образования и социальной защиты работников. Сотрудники учреждения профессионального образования имеют право совершенствовать работу заведения, применять новые технологии обучения и заниматься инновационной деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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