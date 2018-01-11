Среднемесячная зарплата в Азербайджане увеличилась на 6,2%

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря 2017 года число наемных работников в экономике Азербайджана составило 1521,2 тысячи человек, из которых 881,1 тысячи работали в государственном секторе и 640,1 тысячи - в негосударственном секторе.

21,8 процента наемных работников были заняты в сфере образования, 19,1 процента - в торговле, ремонте транспортных средств, 13 процентов – в промышленности, 8,6 процента – в сфере здравоохранения и социальных услуг, 7,1 процента – в сфере государственного управления и обороны; 6,6 процента - в строительстве, 4,7 процента - в сфере транспорта и складского хозяйства, 3,4 процента были заняты профессиональной, научно-технической деятельностью, 3,2 процента - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 1,6 процента - в сфере финансовой и страховой деятельности, 10,9 процента - в других сферах экономики.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 525 манатов. Намного выше была средняя номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, в сферах финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также в строительном секторе экономики.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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