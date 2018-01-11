В Баку подорожает проезд в автобусах одного из маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 13 января в Баку подорожает проезд в автобусах маршрута № 175, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью ООО BakuBus Мансур Пириев.

По его словам, с указанной даты проезд по этому маршруту будет осуществляться по карточной системе и будет стоить 0,30 маната (до этого проезд стоил 0,20 маната).

«Есть решение Тарифного (ценового) совета об этом. Стоимость проезда на маршрутах, курсирующих в пригороды Баку, рассчитывается согласно расстоянию. В соответствии с этим решением проезд в автобусах маршрута номер 175 установлен в размере 0,30 маната", - сказал Пириев.

Напомним, что с 13 января автобусы этого маршрута будут курсировать от центра поселка Говсан до станции метро «28 Мая».

Отметим, что ранее Бакинское транспортное агентство распространило информацию о том, что с 13 января на регулярном маршруте № 175 в Баку будут курсировать автобусы ООО BakuBus, полностью отвечающие всем требованиям по перевозке пассажиров. Причиной изменений стало тяжелое ДТП, произошедшее 6 января на Зыхском шоссе с участием пассажирского автобуса марки "Daewoo", упавшего в овраг, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 20 пассажиров автобуса, 15 из которых были госпитализированы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.