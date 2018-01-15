Главный педиатр минздрава Азербайджана о сезонных заболеваниях детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с зимним сезоном увеличилось число воспалительных заболеваний у детей, сказал в понедельник Trend директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджова, главный педиатр минздрава Насиб Гулиев.

По его словам, у новорожденных наиболее часто встречаются заболевания дыхательных путей.

«На втором месте – болезни перинатального периода, далее идут инфекционные заболевания, врожденные пороки и другие болезни», - сказал Гулиев.

Он отметил, что существуют различные вирусы, которые вызывают воспаление верхних дыхательных путей у детей. «В целом сегодня в стране нет эпидемии, вызванной вирусом», - сказал главный педиатр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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