В Азербайджане обнародовано число лиц, находящихся в розыске в связи с коррупцией

17 января 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В розыске находятся 44 человека, в отношении которых в Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с коррупционными действиями. Об этом заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая в среду на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией.

По его словам, 34 из них находятся за рубежом, десять человек – в пределах страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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