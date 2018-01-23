Музею истории Азербайджана подарена фотография с подписью мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальному музею истории Азербайджана преподнесена в дар фотография известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Об этом сообщили Trend во вторник в музее.

Фотография была подарена музею проживающим в Турции соотечественником, профессором Анатолийского университета Зауром Мукерремом (Магеррамов).

На обороте написаны слова «На память Али Гусейнзаде, 3 декабря 1910 года» и имеется подпись Гаджи Зейналабдина Тагиева.