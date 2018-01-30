В Азербайджане состоится первый тур республиканской предметной олимпиады

БАКУ /Trend/ - Первый тур республиканской предметной олимпиады состоится 4 февраля.

Об этом во вторник сказал на брифинге завотделом по связи с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов.

Завотделом по работе с талантливыми детьми Института образования Фуад Гараев сказал, что в первом туре будут принимать участие 6326 учеников из Баку, 652 ученика из Нахчыванской АР.

«Большего всего учеников будет на олимпиаде по азербайджанскому языку и литературе – 7387 человек, 7311 человек – по математике, меньше всего учеников будет на олимпиаде по информатике. В олимпиаде примут участие 12 022 учеников девятых классов, среди них есть также ученики 7-8 классов, отличающиеся особым талантом и подготовкой. 11 195 человек – ученики 10 классов, 9895 человек – ученики 11 классов. 31 326 человек – ученики азербайджанского сектора, 1786 человек – ученики русского сектора», - сказал Гараев.

Завотделом отметил, что 60 лучших учеников по каждому предмету в мае примут участие в заключительном этапе олимпиады.

«Каждому участнику олимпиады будет вручен сертификаты участника. Победители будут награждены дипломами за I, II и III места, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями соответственно. Победители по каждому предмету будут награждены в номинации «Первый из первых», - добавил Гараев.

Заведующий отделом также сказал, что результаты предметных олимпиад проверяются пятью специалистами по каждому предмету, что в общей сложности составляет комиссию из 40 человек.

«Это не учителя школ, а профессора, работающие в вузах», - подчеркнул заведующий отделом.

Также на брифинге выступил завотделом программ по развитию образования министерства Эммин Амруллаев.

По его словам, с каждым годом улучшаются результаты Азербайджана на международных олимпиадах.

«По всем предметам наблюдается растущая динамика. В частности, эта динамика более превалирует в научных дисциплинах. Успешным результатом в прошлом году считается получение золотой медали по химии. Если мы посмотрим на цифры, то в международных олимпиадах принимает участие не более ста стран. Но среди этих стран наша страна смогла попасть в 20-ку. Среди советских республик мы отстаем лишь от России. Конечно, большую роль в успехе на международных олимпиадах играют республиканские предметные олимпиады. Все победители олимпиад при приеме в вузы смогли набрать более 500 баллов. В целом 90 процентов победителей олимпиад набрали на приемных экзаменах 600 баллов», - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Рдактор: Ирина Парфёнова)

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