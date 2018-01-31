Фонд молодежи Азербайджана удостоен премии короля Хамада (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд молодежи при Президенте Азербайджана был удостоен премии короля Хамада в сфере «Расширения прав и возможностей молодежи для достижения устойчивого развития», созданной по совместной инициативе Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) и Королевства Бахрейн.

Об этом было объявлено на Молодежном форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) 30-31 января 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Основной целью конкурса является выявление, тщательное исследование деятельности и поощрение учреждений с выдающимися достижениями в области расширения возможностей молодежи, их мотивирования, поддержки их инновационных идей.

В то же время, задачей данной инициативы является достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) для обеспечения лучшего будущего молодежи. Наличие значительных успехов в этой сфере является основным требованием к каждому кандидату, участвующему в конкурсе.

Конкурс 2018 года был открыт для участия всех стран мира, и государственные и неправительственные организации из 87 стран приняли в нем участие. Фонд молодежи Азербайджана выиграл премию в номинации государственных организаций.

Отбор проводился со стороны профессионального жюри. В его состав вошли эксперты и сотрудники ПРООН и других учреждений ООН, включая ЭКОСОС и офис специального посланника генерального секретаря ООН по делам молодежи. В состав жюри также вошли министры из четырех стран, ответственные за молодежную политику.

Фонд молодежи при Президенте Азербайджана был создан по личной инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, указом от 19 декабря 2011 года. Целью Фонда молодежи является реализация государственной молодежной политики, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а в настоящее время успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

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