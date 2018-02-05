“Дни открытых дверей» играют важную роль в превращении UNEC в прозрачную систему образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC в связи с зимней экзаменационной сессией состоялся последний «День открытых дверей».

В «Дне открытых дверей» наряду с ректором, профессором Адалятом Мурадовым присутствовали члены Совета общественного контроля UNEC - руководитель Общественного объединения Центра образования «XXI век» Этибар Алиев, председатель Объединения парламентских журналистов, главный директор медиа-грукппы “Modern” Эльшад Эйвазлы, корреспондент «525-й газеты» Севиндж Гараева.

Обращения, поступившие в «День открытых дверей», были связаны в основном с вопросами повышения результатов экзаменов и нарушения правил дисциплины. Также на приеме были выслушаны обращения граждан, участвующих в «Дне открытых дверей», проводимого ректором UNEC ежемесячно в первую субботу. Большинство обращений были рассмотрены на месте, а по принятию необходимых мер относительно ряда вопросов были даны указания руководителям соответствующих структур.

После приема состоялся обмен мнениями в связи с организацией зимней экзаменационной сессии. Отметив о наблюдении членами Совета за экзаменационным процессом в течение сессии, Этибар Алиев высоко оценил обеспечение прозрачности и сохранение объективности на экзаменах. Назвав положительным фактом еженедельное выслушивание ректором обращений, Эйвазлы отметил, что “Дни открытых дверей" играют важную роль в превращении UNEC в прозрачную систему образования.

Севиндж Гараева положительно оценила деятельность «Горячей линии» UNEC, куда могут обратиться студенты с любой проблемой, с которой они сталкиваются не только в период сессии, но и в течение всего года.

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