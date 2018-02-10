Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером местами морось, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами утром слабый туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-65 процентов.

В некоторых северных и восточных районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

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