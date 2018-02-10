Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

10 февраля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером местами морось, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами утром слабый туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-65 процентов.

В некоторых северных и восточных районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
С завтрашнего дня на территории Азербайджана установится нестабильная погода
Общество 9 февраля 14:23
Температура воздуха в Баку выше климатической нормы - минэкологии
Общество 8 февраля 13:57
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
Общество 8 февраля 13:13
Завтра в Баку солнечно, до 10 градусов тепла
Общество 7 февраля 12:53
Завтра в Баку будет облачно, местами туман
Общество 6 февраля 16:23
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Общество 5 февраля 13:46
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 3 февраля 13:08
Завтра в Баку до 12 градусов тепла
Общество 2 февраля 13:54
Завтра в Баку преимущественно без осадков
Общество 1 февраля 13:39
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль
Общество 31 января 15:23
Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла
Общество 31 января 14:23
Завтра в Баку сильный ветер, преимущественно без осадков
Общество 30 января 14:15
В Баку сохранится морозная погода
Общество 29 января 13:31
В воскресенье в Баку преимущественно без осадков
Общество 27 января 13:35
Завтра в Баку ожидается снег
Общество 26 января 13:42
Завтра в Баку до шести градусов тепла
Общество 25 января 14:03
Завтра в Азербайджане будет до восьми градусов тепла
Общество 24 января 15:10
Завтра в Баку будет ветрено, утром туман, морось
Общество 23 января 13:39