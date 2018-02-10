О ситуации в районе оползня на Баиловском склоне в Баку

БАКУ /Trend/ - В результате оползня на Баиловском склоне полностью разрушены четыре дома. Это те дома, трещины на которых возникли во время первого оползня

Оползень произошел сегодня утром.

В настоящее время расширение трещин наблюдается примерно на 50 домах.

Участок взят под контроль сотрудниками полиции, жители в оползневую зону не допускаются. На участке находятся представители соответствующих структур, включая МЧС, исполнительную власть Сабаильского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)