Главный редактор Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главный редактор АМИ Trend Илаха Мамедли награждена дипломом российского посольства за "подготовку высокопрофессиональных материалов о российско-азербайджанских отношениях".

Временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев поблагодарил собравшихся журналистов за совместную работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном.

По его словам, сотрудничество между Россией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне.

"Мы развиваем наше стратегическое партнерство, очень дорожим отношениями, которые сложились между президентами наших стран", - сказал Мурашев.

Он коснулся президентских выборов, которые пройдут в этом году в России [18 марта] и в Азербайджане [11 апреля]. "Безусловно, это самые важные политические события года. Мы верим, что и в России, и в Азербайджане избиратели сделают правильный выбор. От их выбора будет зависеть будущее. Поэтому мы желаем всем гражданам принять активное участие в предстоящих политических мероприятиях, связанных с выборами", - сказал временный поверенный.

В этом году, по его словам, помимо важных политических мероприятий, запланировано проведение в Москве очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В настоящее время идет подготовка к этому мероприятию. И я думаю, что к моменту проведения межправкомиссии будут намечены новые задачи и цели, которые будут реализовываться. Последние данные по взаимному товарообороту свидетельствуют о том, что мы идем правильной дорогой", - сказал Мурашев.

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