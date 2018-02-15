Главный редактор Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)

15 февраля 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главный редактор АМИ Trend Илаха Мамедли награждена дипломом российского посольства за "подготовку высокопрофессиональных материалов о российско-азербайджанских отношениях".

Временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев поблагодарил собравшихся журналистов за совместную работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном.

По его словам, сотрудничество между Россией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне.

"Мы развиваем наше стратегическое партнерство, очень дорожим отношениями, которые сложились между президентами наших стран", - сказал Мурашев.

Он коснулся президентских выборов, которые пройдут в этом году в России [18 марта] и в Азербайджане [11 апреля]. "Безусловно, это самые важные политические события года. Мы верим, что и в России, и в Азербайджане избиратели сделают правильный выбор. От их выбора будет зависеть будущее. Поэтому мы желаем всем гражданам принять активное участие в предстоящих политических мероприятиях, связанных с выборами", - сказал временный поверенный.

В этом году, по его словам, помимо важных политических мероприятий, запланировано проведение в Москве очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В настоящее время идет подготовка к этому мероприятию. И я думаю, что к моменту проведения межправкомиссии будут намечены новые задачи и цели, которые будут реализовываться. Последние данные по взаимному товарообороту свидетельствуют о том, что мы идем правильной дорогой", - сказал Мурашев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китаянка получила высшее образование в 81 год
Китай 5 февраля 09:59
180 бакинских школьников проверили свои знания по русскому языку и литературе (ФОТО)
Социум 19 января 10:18
"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Москву
Социум 10 августа 2017 11:03
В Баку прошел прием в честь Дня России
Политика 12 июня 2017 19:46
Олимпиада по русскому языку в Габале и Гахе (ФОТО)
Социум 24 апреля 2017 16:03
Олимпиада по русскому языку объединила школы регионов Азербайджана (ФОТО)
Социум 10 апреля 2017 11:43
В посольстве России в Азербайджане прошла церемония награждения ветеранов (ФОТО)
Социум 3 марта 2017 18:02
Учащиеся 29 школ северного региона Азербайджана приняли участие в Олимпиаде по русскому языку (ФОТО)
Социум 27 февраля 2017 14:16
Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются в полном объеме – российское посольство
Политика 22 февраля 2017 18:36
Посольство России в Баку вручило премии азербайджанским литераторам (ФОТО)
Общество 26 января 2017 12:23
Молодежная встреча в Баку (ФОТО)
Социум 26 января 2017 10:09
В Баку отметили День российской печати (ФОТО)
Социум 12 января 2017 20:36
В Баку состоялась новогодняя встреча с учителями (ФОТО)
Социум 28 декабря 2016 14:21
Посольство России прояснило ситуацию с задержанным в Баку гражданином РФ
Общество 5 августа 2016 17:04
Посольство России опровергло информацию о запрете на въезд в Азербайджан армянского мальчика
Общество 30 мая 2016 20:16
Посол России поздравил азербайджанских педагогов (ФОТО)
Социум 25 декабря 2015 18:46
Корреспондент АМИ TREND стал победителем опроса "Searching new talents"
Социум 11 мая 2015 12:30
В Азербайджане созданы все условия для получения образования на русском языке – посол России (ФОТО)
Социум 4 ноября 2014 14:58