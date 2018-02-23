В Азербайджане детей хотят назвать именами «Цунами» и «Газах»

БАКУ /Trend/ - В комиссию по именам и фамилиям при Комиссии по терминологии Кабмина Азербайджана родители обращаются, чтобы назвать детей такими именами, как «Туфан», «Цунами» и «Газах», сказала в пятницу Trend зампред комиссии Саялы Садыхова.

По ее словам, комиссия не разрешила назвать детей такими именами.

«Обращаясь к нам, родители говорят, что ребенок родился восемь месяцев назад, но он все еще без имени, и они хотят назвать его «Цунами». Вчера обратились с тем, чтобы назвать мальчика именем «Туфан». Еще одного ребенка хотели назвать «Газах» из-за того, что он родился в одноименном районе. На все обращения были даны отрицательные ответы», - сказала Садыхова.

Она также отметила, что обратились также с тем, чтобы «Айшу» переименовать в «Айшем», но на это обращение ответ пока не дан.

Садыхова подчеркнула, что необходимо проводить активную просветительскую работу в связи с именами, которыми называют детей.

По ее словам, проживающему в Азербайджане турецкому гражданину было разрешено назвать ребенка именем «Торпаг». «Они не граждане Азербайджана, поэтому мы не можем вмешиваться в то, какими именами они называют своих детей», - сказала Садыхова.

Она также добавила, что граждане Турции, которые проживают в Азербайджане, дают детям такие имена, как «Дамла», «Дамджы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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