Сегодня в Азербайджане проходит приемный экзамен в магистратуру

25 февраля 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит первый этап вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук (НАНА), говорится в сообщении ГЭЦ.

Первый этап вступительных экзаменов в магистратуру проводится в пяти городах республики - Баку, Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Мингячевир.

Для участия на экзамене подали заявления 12387 бакалавров. Из них 11205 человек - азербайджанский сектор, 1182 - русский сектор. Из подавших заявления 5321 - юноши, 7066 - девушки. 6833 бакалавров - выпускники текущего года, 5554 являются выпускниками прошлых лет, 31 человек - иностранные граждане.

Приемные экзамены проводятся в 32 зданиях в Баку, в трех зданиях в Гяндже, и в одном здании в каждом из городов Нахчыван, Мингячевир, Лянкяран.

10705 бакалавров сдадут экзамены в Баку, 339 - в Нахчыване, 838 - в Гяндже, 292 - в Мингячевире, 213 - в Лянкяране. Самый взрослый бакалавр, подавший заявление для участия на экзамене, 1961 года рождения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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