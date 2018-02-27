БАКУ /Trend/ - Представители Ассоциации по связям с общественностью Азербайджана (APRA) провели встречу с президентом Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Бартом де Врисом, находившимся с официальным визитом в Баку. На встрече, организованной с целью обсуждения потенциальных сфер сотрудничества между двумя ассоциациями, стороны достигли соглашения по некоторым важным вопросам относительно будущего развития отрасли PR в Азербайджане.

Одной из тем, рассмотренных на встрече, было предоставление местным PR-специалистам, желающим получить доступ к зарубежному опыту в сфере связей с общественностью и коммуникаций, возможности членства в этой авторитетной международной ассоциации. Так, президент IPRA отметил, что руководимая им организация заинтересована в расширении географии собственного членства, и Азербайджан может стать первой в Кавказском регионе страной, представленной в IPRA.

По его словам, это может быть возможно посредством предоставления APRA статуса регионального представительства IPRA. "Создание представительства IPRA в вашей стране с помощью местной ассоциации PR поможет обеим организациям укрепить свое присутствие в глобальном сообществе профессиональных специалистов по коммуникациям", - отметил де Врис.

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках ежегодного конкурса "Golden World Awards" (GWA), организуемой со стороны IPRA. Был отмечено, что данный конкурс является одним из главных глобальных отраслевых мероприятий, проводимых в сфере PR, и подразумевает оценку многочисленных проектов, связанных с PR и коммуникациями, представленных с разных регионов мира, со стороны профессиональных жюри. Представители APRA выразили заинтересованность в участии в работе данного конкурса путем выдвижения местных успешных PR-проектов и кейсов на рассмотрение организаторов мероприятия. Было также подчеркнуто, что участие местных специалистов в GWA откроет для них новые возможности и связи.

По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог по установлению взаимного сотрудничества между двумя организациями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.