В Баку подано около 35 тыс. электронных заявок о приеме в первый класс

1 марта 2018 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В электронной системе (mektebeqebul.edu.az) было размещено около 35 тысяч запросов о приеме в первый класс школ Баку на 2018/2019 учебный год.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий сектором Управления образования Баку Башарат Мамедов.

По его словам, данный показатель примерно на 70 процентов превышает прогноз по приему учеников в первый класс государственных общеобразовательных школ столицы.

Мамедов сказал, что в настоящее время в работе электронной системы по приему в первый класс нет никаких проблем, родители легко могут зайти на сайт и подать заявку для приема документов.

Отметим, что в Баку электронный прием документов в первый класс начался 22 февраля. В процессе регистрации электронных заявлений, который продолжится до 15 сентября, родители должны выбрать школу, язык обучения и учителя. Те, кто по каким-либо причинам не смог пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативные центры регистрации, созданные в 52 школах Баку.

Электронный прием детей в первый класс в этом году впервые будет проводиться в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе. Там регистрация начнется с 12 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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