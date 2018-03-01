Повышение зарплаты охватит 240 тыс. работников образования Азербайджана - министерство

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении зарплаты работников образовательных учреждений от 28 февраля распространяется на 240 тысяч работающих в таких учреждениях.

Об этом в четверг сказал заведующий сектором министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов.

По его словам, согласно распоряжению ежемесячные должностные оклады работников образовательных учреждений (за исключением высших учебных учебных заведений) с 1 марта 2018 года повышаются на 10 процентов.

"Это увеличение охватит порядка 240 тысяч работников образования", - сказал Валехов.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о повышении заработной платы работников образовательных учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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