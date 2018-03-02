В Азербайджане вещание развлекательных программ приостанавливается при объявлении траура - нацсовет

2 марта 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вещание развлекательных программ по телевидению и радио приостанавливается только в официальный день траура.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом мониторинга Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев, выражая свое отношение к вопросу о приостановлении развлекательных программ в связи с гибелью 25 человек в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку.

Дадашев отметил, что вещатели сами могут прекратить вещание развлекательных программ, проявив моральную ответственность.

«По закону мы не можем от них этого требовать. Но, если будет объявлен официальный день траура, в таком случае по закону вещание развлекательных программ будет приостановлено», - сказал заведующий отделом.

Сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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