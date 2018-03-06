В Баку депутаты пяти стран сыграют в футбол

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе впервые в Баку состоится международный футбольный турнир, в котором примут участие депутаты парламентов пяти стран.

Об этом во вторник сказал председатель комитета парламента Азербайджана по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов.

Соревнование, которое пройдет 9-11 марта, будет посвящено 100-летию парламента Азербайджана. Турнир будет проведен по инициативе парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта и при поддержке Милли Меджлиса.

Мурадов сказал, что данное мероприятие международного значения будет проведено с участием парламентских команд Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции во главе с министром спорта и молодежи, Верховной Рады Украины во главе с председателем комитета молодежной политики, спорта и туризма, Сейма Польши во главе с председателем комитета физической культуры, спорта и туризма и Сейма Латвии.

«Планируется, что в турнире примут участие 82 человеке, из них 62 являются депутатами, а другие являются бывшими депутатами и членами аппаратов парламентов», - сказал Мурадов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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