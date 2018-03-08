В Сумгайыте будут созданы новые центры профобразования

8 марта 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте планируется создание центров профессионального образования в сферах промышленности, высоких технологий и услуг.

Их создание планируется в рамках осуществления процессов оптимизации учреждений профессионального образования и обучения в крупных промышленных центрах, реализации мероприятий по созданию центров профессионального образования с современным обеспечением.

При созданном постановлением Кабинета министров ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" создается Центр профессионального обучения современного типа по обеспечению подготовки квалифицированных кадров по промышленным специальностям. Строительные работы по блокам A, B, H, D и Е Центра, которые начались в 2014 году, завершены. В настоящее время завершаются остальные работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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