Завтра в Баку будет пасмурно, до 12 градусов тепла

10 марта 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет пасмурно, местами ожидаются дожди, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 4-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, морось, в отдельных местах Большого Кавказа временами ожидается дождь, в горных территориях снег, ветер восточный.

Ночью 3-8, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Со второй половины понедельника до следующего утра в некоторых районах ожидается дождь, в горной местности снег, местами прогнозируется снегопад. Западный ветер завтра временами будет усиливаться.

В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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