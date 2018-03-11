Попавшим в ДТП в Евлахе школьникам будут созданы условия для повторной сдачи экзаменов - ГЭЦ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Учащимся, которые находились в микроавтобусе, попавшем в ДТП в Евлахе, будут созданы условия для повторной сдачи выпускных экзаменов, сообщили Trend в воскресенье в Государственном экзаменационном центре.

Отметим, что председатель Совета директоров Госдарственной экзаменационной комиссии (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде посетила Евлахский район в связи с произошедшим там дорожно-транспортным происшествием.

Напомним, что сегодня на территории Евлахского района произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились школьники, направлявшиеся на выпускные экзамены.

15 пострадавших в результате ДТП были госпитализированы в ЦКБ Евлахского района, сообщили Trend в медицинском учреждении.

После оказания первой медицинской помощи они выписаны домой на амбулаторное лечение.

Еще пятерых пострадавших доставили в ЦКБ Мингячевирского района.

Состояние троих из них стабилизировалось, двое продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщили Trend в ЦКБ.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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