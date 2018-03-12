Минэкологии о ситуации с оползневой активностью на ряде территорий Баку

БАКУ /Trend/ - Дожди, шедшие в последние дни в Баку, в целом не сказались на оползневом процессе вблизи Телебашни на Баиловском склоне, сказал в понедельник Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Гасанов.

По его словам, установленные на территории маяки не зафиксировали расширения параметров и появления новых трещин. «Трещина вблизи Телебашни была обнаружена в июле прошлого года. После этого, несмотря на дожди, на территории активизации процессов в целом не наблюдалось», - сказал Гасанов.

Он также добавил, что в настоящее время оползневая активность наблюдается на территории поселка Нубар Абшеронского района, поселка Масазыр и в оползневых зонах в поселке Зых Сураханского района Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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