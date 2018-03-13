В Баку владелец магазина оштрафован за антисанитарию

БАКУ /Trend/ - С целью проверки соблюдения требований экологического законодательства сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд в Баку, говорится во вторник в сообщении ведомства.

Во время рейда было установлено, что отходы по адресу: Низаминский район, улица М.Шарифли, 810 не утилизируются в соответствии с действующим законодательством, отходы жертвенных животных выбрасываются неорганизованно и на участке возникла антисанитарная ситуация.

Во время расследования было установлено, что отходы выбрасывались Нофелем Гусейновым - владельцем магазина по продаже мясо-молочной продукции, расположенного на упомянутой территории.

По факту в отношении владельца магазина был составлен протокол, в качестве физического лица он был оштрафован на 800 манатов. Гусейнову были даны обязательные для исполнения указания по очистке территории от отходов и приведении ее в прежнее состояние.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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