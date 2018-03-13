В Баку строится новая дорога, которая соединит два поселка (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку строится новая дорога, которая соединит два поселка - старые и новые Раманы, говорится во вторник в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Длина новой автомобильной дороги, которая соединит дорогу Рамана-Маштага с историческим памятником «Крепость Рамана», составляет 3,2 километра, ширина – шесть метров.

На протяжении многих лет между поселками не было прямой дороги. Жители поселков, в каждом из которых проживает более 12 тысяч человек, должны были дополнительно проходить несколько километров. Это приводило к многочисленным проблемам с грузовыми и пассажирскими перевозками. Строительство новой дороги окончательно решит перечисленные проблемы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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