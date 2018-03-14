В Азербайджане автодорога в зоне оползня будет реконструирована

14 марта 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шестнадцатикилометровый участок автомобильной дороги Баку - Шамаха - Евлах, который приходится на оползневую зону, будет реконструирован.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства «Автомобильные дороги Азербайджана» Анар Наджафли.

Наджафли отметил, что подготовлены все документы для реконструкции, проект утвержден.

«Уже начинаются работы по прокладке этого участка дороги, проведены подготовительные работы. В ближайшие дни будет дан старт ремонту дороги», - сказал Наджафли.

По его словам, во время реконструкции будет полностью предотвращены обвалы, проседания, оползни, на дороге будут установлены инженерные сооружения.

«Дорога в целом будет усовершенствована со второй технической категории до первой», - сказал Наджафли.

В связи с тем, что данный участок является оползневой зоной, на этой дороге часто происходят обвалы и оползни.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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