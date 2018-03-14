В ряде институтов Академии наук Азербайджана произошли структурные и кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Произошли структурные и кадровые изменения в нескольких институтах Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В связи с этим было принято решение на очередном заседании в среду Президиума НАНА,

Согласно соответствующему решению произошли частичные изменения структуры институтов рукописей имени Мухаммеда Физули, генетических запасов, геологии и геофизики.

Другим решением в Институте истории науки НАНА был создан отдел информации и перевода.

На заседании были рассмотрены также кадровые вопросы. Доктор философии по биологии Мехрадж Аббасов назначен заместителем директора по научным вопросам Института генетических запасов, доктор философии по филологии Орудж Алиев – заместителем директора по научным вопросам Института фольклора, доктор философии по филологии Эльчин Аббасов – научным секретарем этого института.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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