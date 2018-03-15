Рза Алиев: Шансы выйти в финалы Кубка мира по спортивной гимнастике все еще остаются

15 марта 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Постараемся выйти в финал в завтрашних упражнениях, сказал в четверг журналистам главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев.

По его словам, он недоволен выступлениями своих подопечных в первый день соревнований.

“Если честно, я немного недоволен первыми выступлениями своих подопечных. Мы надеялись на выход в финал, но допустили несколько ошибок. Считаю, что ребятам помешал психологический фактор. Мы проводили четыре контрольные тренировки, и результаты были лучше”, - сказал Алиев.

При этом тренер считает, что гимнасты еще могут исправить ситуацию.

“Считаю, что еще не все потеряно. Завтра будут выступления на остальных снарядах. Надеемся на выступление Дария Морозова на коне. Программа у него неслабая. Что касается отсутствия наших спортсменов в соревнованиях на кольцах, то причиной этому является травма Бенсе Таласа, который обычно представляет нас в соревнованиях на этом снаряде”, - сказал главный тренер.

Отметим, что по итогам первого дня соревнований Мурад Агарзаев и Дарий Морозов, набрав в вольных упражнениях 12,766 и 13,000 балла соответственно, потеряли шанс на выход в финал. Третий азербайджанский гимнаст Тимур Байрамов, выступивший в упражнениях на параллельных брусьях, также потерял шанс пробиться в финал, набрав 12,733 балла.

Завтра Мурад Агарзаев выступит в соревнованиях по опорному прыжку, на гимнастическом коне и на перекладине. Морозов попробует пройти в финал в упражнениях на коне, а Байрамов выступит на перекладине.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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