Завтра в Баку возможны осадки

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем – 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах – снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами туман, ветер западный, который в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах – 0-5 градусов мороза, днем – 6-11 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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