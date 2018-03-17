В Азербайджане пресечены попытки уклониться от таможенных выплат на крупную сумму

БАКУ /Trend/ - В феврале 2018 года сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана пресекли попытки уклониться от таможенных выплат в крупном размере, говорится в сообщении комитета, распространенном в субботу.

Так, были выявлены некоторые факты по неправильному представлению сопроводительных документов на грузы, неправильному указанию кода, количества, страны происхождения и стоимости товаров и другой информации.

Подобные факты были выявлены во время таможенного оформления товаров, ввезенных компаниями Manifest-20, IRS Insaat, Dulce Nutrition и физическим лицом Низами Мурадовым.

В сообщении говорится, что по перечисленным фактам в госбюджет было обеспечено перечисление таможенных выплат в размере 97 221 манат.

Также по факту поставки обоев в адрес Ugur-Ibo и Metal Traders украинской компанией "Славянские обои" была выявлена разница в 124 058 долларов между заявленной импортером инвойсной стоимостью и инвойсной стоимостью, указанной украинским правительством в сопроводительных документах на груз и внесенной в единую автоматизированную систему управления. В результате в госбюджет страны было обеспечено перечисление таможенных выплат на сумму 38 477 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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