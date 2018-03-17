Японский гимнаст выиграл "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях на брусьях

БАКУ /Trend/ - Японский гимнаст Кента Чиба выиграл золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на параллельных брусьях.

В финале Чиба набрал 14,999 балла.

Второе место досталось белорусскому гимнасту Андрею Лиховицкому, набравшему 14,666 балла, а "бронзу" завоевал турецкий спортсмен Фархад Арыджан с результатом в 14,366 балла.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике FIG.

Сегодня проходят финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан в финалах среди женщин представляют Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.

Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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