В праздничные дни в Азербайджане будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер юго-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-10, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 16-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.

21 марта также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но ночью в некоторых местах возможен дождь. Утром местами будет слабый туман, северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-10, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

22 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, временами усиливающийся.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление 762 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-10, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 3-7, днем 12-17 градусов тепла.

21 марта преимущественно без осадков, но в течение дня временами возможен дождь, в горах снег, град, местами туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-5, днем 12-17 градусов тепла.

22 марта преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный, который в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-5, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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