Мамедъяров в 13-ом туре турнира претендентов встретится с Грищуком

БАКУ /Trend/ - Состоялся 12-й тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с представителем Китая Дином Лиженом. Игра завершилась в пользу китайского шахматиста. Это первое поражение Мамедъярова в рамках турнира.

После 12-ти туров в активе Мамедъярова 6,5 очков, он одержал две победы, девять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В понедельник в рамках 13-го тура азербайджанский гроссмейстер встретится с представителем России Александром Грищуком.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

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