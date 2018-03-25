В Баку состоялся велопробег по случаю 99-летия создания органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

25 марта 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двадцать восьмого марта исполняется 99 лет создания органов безопасности Азербайджана. распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 23 марта 1997 года, 28 марта был объявлен днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

Накануне профессионального праздника в Баку состоялся велопробег, организованный Клубом велосипедного спорта (КВС) при СГБ, сообщили Trend в отделе общественных связей Службы государственной безопасности (СГБ).

В велопробеге приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, члены КВС СГБ и ФВС Азербайджана, а также велосипедисты-любители.

Велопробег, стартовавший от административного здания СГБ, завершился у Центра Гейдара Алиева. Велосипедисты, участвовавшие в пробеге, преодолели расстояние в 12 километров.

Клуб велосипедного спорта при СГБ был учрежден 24 декабря 2017 года приказом начальника Службы государственной безопасности по инициативе сотрудников Службы и с учетом массового интереса к этому виду спорта.

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