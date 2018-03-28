Формула жизни: Книга о замечательных бакинцах – Соломоне Гусмане и Лоле Барсук

Мыслящий человек всегда задумывается о жизни, о судьбе, о том, как провести отведенные ему в этом мире дни. Есть ли образец, на которого можно ориентироваться, путь, который направит, принципы, которых следует придерживаться... Найти свою формулу жизни удается, к сожалению, не всем. Она индивидуальна, уникальна. Но есть люди, жизнь которых и есть пример, тот самый образец, та формула, которые могут стать путеводной звездой.

Именно таким людям посвящена книга известного бакинца, первого заместителя генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана «Формула жизни: Книга о папе и маме». Напомним, что Михаил Гусман – автор популярной телепередачи «Формула власти», гостями которой были президенты, известные государственные деятели со своей историей, со своими судьбами. Его книга получилась такой же интересной и захватывающей, как и передачи.

М.Гусман посвятил книгу своим родителям, известным бакинцам, замечательным личностям – профессору Соломону Гусману и филологу и педагогу, профессору Лоле Барсук. «Эта книга о них и об их времени, о той яркой и безукоризненно честной жизни, которую они прожили», - пишет автор в предисловии. Да, Соломон Гусман и Лола Барсук создали свою формулу жизни: простота, скромность, честность, чувство долга и ответственности плюс огромная любовь - друг к другу, к своим детям, родным и близким, к людям. И читатель уже с первых страниц чтения распознает эту жизненную формулу, которую ее герои оставили в наследство не только своим детям – Михаилу Гусману и Юлию Гусману, но и теперь благодаря этой книге – многим.

Мы узнаем в книге о роде Гусманов, среди которых литераторы, нефтяники, музыканты, строители, врачи... Все они как истинные бакинцы любили свой город, трудились во благо его. Например, брат дедушки Михаила Гусмана был директором Приморского бульвара до революции. И тогда этот бульвар был как ботанический сад на берегу моря, пишет автор по воспоминаниям своих родных.

Следует подчеркнуть, что эта книга - своеобразная история и о Баку 40-70-х годов прошлого века, городе, который сейчас помнит не так уж много людей, но дух которого живет в старых бакинских улочках и дворах. Тех самых шумных дворах с добрыми, всегда готовыми прийти на помощь соседями. Вот таким оживает Баку в книге Михаила Гусмана.

Отец Михаила Гусмана – Соломон Гусман родился 9 мая 1904 года, а мать Лола Барсук – 7 апреля 1916 года. Соломон Гусман долгие годы работал врачом Каспийской флотилии в Баку, был на фронтах Великой Отечественной войны врачом. После увольнения c военной службы он до конца своих дней работал в родной ему Сабунчинской больнице. Соломон Гусман был и известным ученым в Баку. Как профессор, он преподавал и заведовал кафедрой Медицинского института. Лола Барсук 20 лет была проректором по учебной работе Института иностранных языков, а затем Азербайджанского государственного педагогического института языков им. М.Ахундова, заведующей кафедрой методики преподавания иностранных языков, многие годы возглавляла кафедру лексики английского языка.

Они занимали значимые позиции в обществе. Однако эта семья выделялась очень скромной жизнью. Жили Гусманы на тогдашней улице Петра Монтина, в трехкомнатной квартире. Честность во всем для них была превыше всего. Вот пример того, как однажды оценил работу Лолы Барсук сам Гейдар Алиев, когда они встретились на одном из мероприятий. «Вы знаете, Лола Юльевна, на моей предыдущей должности (имея в виду руководство КГБ) мне приносили разного рода справки, иногда кляузы, а порой и доносы практически на всех руководителей высших учебных заведений. Их обвиняли во всех смертных грехах, но прежде всего, конечно, во взяточничестве. Иногда справедливо, большей частью несправедливо. Вы же – единственный руководитель бакинского вуза, на которого никогда не приходил ни один подобный документ», - сказал тогда руководитель республики.

Среди студентов профессора Лолы Барсук очень много людей, которые по жизни стали успешными, известными журналистами, профессорами, дипломатами. Ее студентами были министр культуры и туризма Абульфас Гараев, профессиональный дипломат Фахраддин Гурбанов и многие другие.

В книге описаны очень интересные события, связанные с семьей Гусманов. Соломон Гусман был знаком с известными советскими поэтами Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным, которые часто бывали в Баку. Есенина же врач Гусман лечил в Сабунчинской больнице. А однажды он спас 137 рабочих судоремонтного предприятия, поступивших в больницу с тяжелейшим отравлением. За это первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Мир-Джафар Багиров наградил его знаком «Отличник здравоохранения СССР». Как лучший врач Каспийской флотилии он был отозван в Баку с фронта для того, чтобы сопровождать Иосифа Сталина во время его нахождения в Баку. Отсюда Сталин должен был поехать в Тегеран на встречу с президентом США и премьер-министром Великобритании.

Соломон Гусман был очень предан Баку, родному городу. Он не согласился уехать в Москву, где ему предлагали высокие должности. Такие заманчивые предложения делались и Лоле Барсук, которая тоже отказывалась от них. Вот что пишет о Соломоне Гусмане профессор Адыль Бахшалиев: «Он был не только заведующим кафедрой, известным профессором, хорошим диагностом, но прежде всего обладал потрясающими человеческими качествами. Он старался, чтобы на кафедре были теплые, доброжелательные отношения. Он говорил, что надо сделать так, чтобы дома скучать по работе, а к концу работы скучать по дому. Профессор Гусман никогда не делал различий между сотрудниками высшего и низшего ранга. Он знал, кто в чем нуждается, на день рождения санитарки, проработавшей с ним 40 лет, он собрал всех врачей, преподнес имениннице цветы и подарки».

Все, кто знал Гусмана-старшего, помнят его как очень доброго и искреннего, но в то же время строгого и принципиального человека. Михаил Гусман приводит в своей книге такой штрих: «Если уж он заявлял кому-то: «Я вам больше не подам руки», то при встречах буквально заводил ладони за спину. «Должен заметить, что сделать подобное крайне трудно. Я попробовал как-то. Это практически невозможно — не ответить на предлагаемое рукопожатие».

Михаил Гусман так живо описывает события из жизни родителей, что при чтении книги, кажется будто ты был очевидцем происходившего, читатель буквально пропитывается атмосферой, неповторимой аурой тех лет. Но ведь все это было, жили такие люди - добрые, честные, искренние, отдававшие себя любимому делу. Можно гордиться этими бакинцами, бакинством. «В годы моей молодости в Баку была фантастическая атмосфера по своему дружелюбию. Дело не только в уникальности национального состава, что сейчас называется мультикультурализмом. Многие мои московские приятели, которые приезжали в Баку по делам или в гости, не могли понять, как я, идя один, или с Юликом, или с целой компанией по Торговой, здоровался и даже обнимался и целовался с четырьмя из пяти встреченных людей. Они думали, что это какая-то форма игры. А мы на самом деле все знали друг друга», - пишет М.Гусман о тогдашнем Баку.

В книге есть очень интересные воспоминания Михаила Гусмана. Например, о том, как однажды он оказался в компании великого азербайджанского певца Муслима Магомаева, как стал свидетелем рассказов о том, что у Сталина в Баку был сын, и что с ним в дальнейшем стало.

Удивительно, в жизни скольких людей Соломон Гусман и Лола Барсук сыграли значимую роль. В книге можно прочитать воспоминания о них многих людей - профессоров, преподавателей, врачей, писателей, в чьей судьбе герои книги оставили свой незабываемый след.

Михаил Гусман задумал книгу несколько лет назад. Как пишет автор, начинали собирать воспоминания в Азертадж при поддержке руководителя агентства Аслана Асланова. Михаил Гусман этой книгой, можно сказать, учит всех нас любить своих родителей, наслаждаться каждой минутой их присутствия, ведь пока у нас есть родители, мы - дети, какими бы взрослыми ни были. Его книга - это гимн родителям. «Именно их человеческая мощь, их безукоризненная порядочность, выдающийся ум и феноменальная доброта являются для меня теми, к сожалению, недосягаемыми вершинами, к которым я стремлюсь всю жизнь, - пишет автор. - Это не просто красивые слова, а мое понимание масштаба этих людей, более того, понимание трагизма всей нашей жизни, потому что из нее уходят такие люди».

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