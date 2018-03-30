Продолжаются учения ракетных и артиллерийских подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

30 марта 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящие на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, продолжаются. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

В ходе учений, были проверены маршевые возможности участвующих подразделений, а также своевременность и четкость занятия ими районов сосредоточения, стартовых и огневых позиций.

Основное внимание на этом этапе было обращено вопросам непрерывного, скрытного и оперативного управления войсками.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 29 марта 18:01
Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, носят провокационный характер
Политика 29 марта 15:58
Распространение в соцсетях конфиденциальной информации служит интересам противника - минобороны Азербайджана
Общество 28 марта 16:08
Министр обороны Азербайджана примет участие в трехсторонней встрече глав минобороны в Турции
Политика 24 марта 13:33
В ходе учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 17:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 15:05
Проведен смотр задействованной в учениях техники ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 марта 19:53
Ракетные и артиллерийские войска ВС Азербайджана выведены в рамках учений на огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 марта 15:00
В ходе учений ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 18:52
Продолжаются широкомасштабные учения ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 14:06
Танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют задачи в ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 11:54
Проводится передислокация участвующих в учениях подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 16:57
Участвующие в учениях войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 13:44
Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2018 г. (ФОТО)
Политика 9 марта 16:25
Руководство минобороны Азербайджана проверило боеготовность воинских частей на линии фронта (ФОТО)
Политика 6 марта 12:31
Азербайджан перехватил квадрокоптер ВС Армении (ФОТО)
Политика 21 февраля 18:51
Иран признает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - министр (ФОТО)
Политика 21 февраля 16:14
Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь
Политика 20 февраля 15:04