AzerGold и университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество AzerGold и университет ADA в целях поддержки карьерной подготовки студентов, а также внесения вклада в профессиональное развитие кадров, осуществление студенческих и других исследовательских проектов подписали меморандум о сотрудничестве. На состоявшемся в университете ADA встрече ректор университета Хафиз Пашаев и председатель Совета правления AzerGold Закир Ибрагимов провели широкий обмен мнениями вокруг сотрудничества, а также выразили свою уверенность, что совместная деятельность будет успешной для обеих сторон.

Отметим, что меморандум охватывает сотрудничество с Фондом и «Центром управления карьерой» Университета ADA, организацию для сотрудников AzerGold программ по повышению квалификации, а также осуществление совместных исследовательских проектов.

В целях обеспечения устойчивого и стабильного развития цветной металлургии AzerGold придает важное значение укреплению кадрового потенциала. В рамках осуществляемых в этом направлении мероприятий ЗАО активно сотрудничает в различных направлениях с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, Азербайджанским университетом строительства и архитектуры, а также с Азербайджанским техническим университетом.

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