В Баку состоялась конференция, посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой

6 апреля 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Бакинском кардиологическом центре прошла конференция на тему «Современные достижения в здравоохранении», посвященная 95-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В мероприятии приняли участие врачи Национального офтальмологического центра, Республиканского диагностического центра и других медицинских учреждений.

Главврач Бакинского кардиологического центра Кенуль Халилова отметила исключительные заслуги Зарифы Алиевой в развитии офтальмологии в Азербайджане. Зарифа Алиева занималась изучением, профилактикой и лечением трахомы, распространенной в свое время в Азербайджане, глазных болезней, связанных с профессиональной деятельностью в химической и электронной промышленности, провела важнейшие исследования по современным проблемам офтальмологии, в том числе является одним из авторов таких уникальных научных трудов, как «Терапевтическая офтальмология», «Основы иридодиагностики», автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, почти 150 научных трудов, одного изобретения и 12 рационализаторских предложений. Зарифа Алиева внесла большой вклад в подготовку высокопрофессиональных кадров в сфере здравоохранения.

На мероприятии также выступили завотделением Республиканского диагностического центра Халил Гусейнов и другие участники.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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