Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы (Эксклюзив)

"С публикой проблем нет, люди приходят и болеют, хотя это совершенно новый вид спорта. Отмечу, что более 200 билетов было продано иностранцам. Это своего рода спортивный туризм. В основном, он развит в футболе, но хорошо, что есть и в гимнастике. На чемпионат приехали почетный президент UEG Жорж Гельзек, президенты французской, португальской и латвийской федераций. Много болельщиков приехали из России, есть и из западной Европы, есть большой интерес зарубежных СМИ. Приятно, что чемпионат пользуется популярностью", - сказал Гаибов.