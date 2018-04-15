Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы, сказал Trend в воскресенье латвийский гимнаст Дмитрийс Антонс.

"Организация, честно скажу, просто супер. Очень нравится, что много волонтеров работает, всегда есть у кого спросить, куда как пройти, особенно в первые дни, когда было тяжело сориентироваться в этажах и трибунах. Все очень приветливы, отзывчивы и стараются помочь, если видят, что что-то не так", - сказал Антонс.

Он также отметил бакинских зрителей.

"Я прыгал самым первым, открывал чемпионат, и ужасно волновался, это же всегда эмоционально тяжело. Но тут, когда вызывают, зрители сразу же хлопают, поддерживают, и сразу становится проще выступать", - сказал Антонс.

Он также отметил, что использование маскотов - это новшество для турниров уровня европейских и мировых первенств.

"Не видел такого нигде, кроме Олимпийских игр – на чемпионатах Европы и мира не встречал. Это весело, он развлекает зрителей, чтобы они не скучали между потоками в перерывах", - отметил гимнаст. В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Максим Цурков)

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