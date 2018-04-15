Азербайджанские батутистки выиграли "серебро" Чемпионата Европы

15 апреля 2018 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В финале азербайджанские гимнастки набрали 47,000 балла.

Золото в данных соревнованиях завоевали белорусские гимнастки Анна Гончарова и Марина Макаринская, а бронзовые медали - Светлана Малкова и Наталия Москвина из Украины.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку - португальский гимнаст
Общество 14:22
Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований - победитель ЧЕ
Общество 14:11
В Баку награждены призеры первой половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров
Общество 14:00
Белорусские юниоры завоевали золото в синхронных прыжках в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:43
Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться развития в батутной гимнастике - Жорж Гельзек
Общество 13:28
Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст
Общество 13:02
Британский юниор выиграл золото Чемпионата Европы в Баку
Общество 13:01
Болеем за команду Азербайджана – зрительница Чемпионата Европы в Баку
Общество 12:51
Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку
Общество 12:50
Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная – российская гимнастка
Общество 12:35
Азербайджанские гимнастки вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы
Общество 14 апреля 23:21
В Баку завершился полуфинал соревнований по прыжкам на батуте среди женщин
Общество 14 апреля 21:59
Определились финалисты по прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы в Баку
Общество 14 апреля 21:38
С Фаридом Гаибовым во главе UEG ждет светлое будущее - президент Федерации гимнастики Португалии (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 20:08
Чемпионат Европы в Баку организован прекрасно - президент Федерации гимнастики Франции (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 20:08
Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы (Эксклюзив)
Общество 14 апреля 19:58
Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить – Руслан Агамиров
Общество 14 апреля 19:43
Прошла церемония награждения призеров третьего дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)
Общество 14 апреля 19:34