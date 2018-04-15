Золотой медалист: Я счастлив выступать в Баку на Чемпионате Европы

15 апреля 2018 22:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Я счастлив выступать в Баку на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сказал Trend в воскресенье португальский гимнаст Диого Ганчиньо, выигравший золотую медаль в индивидуальных выступлениях.

"Я очень счастлив. Это моя первая медаль на чемпионатах Европы, и она золотая. Это также первая золотая медаль в португальской истории прыжков на батуте, и я очень счастлив, что ее выиграл я. Эта медаль очень важна для меня, для моей страны и нашего вида спорта. Надеюсь, это поможет вырастить больше спортсменов", - сказал Ганчиньо.

Он высоко оценил организацию соревнований.

"Организовано было потрясающе, все очень хорошо. Я был счастлив выступать здесь в Баку. Тут хорошая атмосфера. Понравился и маскот Гур-Гур, очень веселый", - сказал Ганчиньо.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики завершились соревнования XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы приняли участие в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Максим Цурков)

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